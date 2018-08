Salzburger trauen sich an „magischen Datum“

„An diesem magischen Datum heute haben wir ausnahmsweise offen“, erzählt der Leiter des Standesamtes, Stefan Fuchs, im S24-Gespräch. Denn: Eigentlich hat das Standesamt im Schloss Mirabell nur dienstags, freitags und samstags geöffnet.

17 Salzburger Paare trauen sich

Doch der 8.8.2018 als Hochzeitsdatum ist beliebt, weswegen sich 17 Paare im Marmorsaal das Ja-Wort gaben, dazu kommen zwei weitere Paare, die sich an einem externen Standort trauen lassen. Damit ist die Zahl der Trauungen am Mittwoch höher, als es eigentlich Termine für einen Tag gibt. „Unter der Woche vergeben wir eigentlich nur zwölf Termine, am Samstag sind es 15“, erklärt Fuchs.

Wiederholung in zehn Tagen

Das nächste „magische Datum“ ist übrigens nicht weit. In zehn Tagen, am 18.8.2018, herrscht am Standesamt erneut Ausnahmezustand. „Für dieses Datum haben sich 23 Paare im Marmorsaal und sechs weitere für externen Standorte angemeldet“, berichtet der Standesamtsleiter.

Terminvergabe ein Jahr im Voraus

Wer diese beiden Termine verpasst hat, dem bietet sich im kommenden Jahr beuspielsweise am 9.9.2019 oder am 19.9.2019 die Chance an einem ganz speziellen Datum zu heiraten. Allerdings sollte man sich ranhalten: Den Termin gilt es ein Jahr im Voraus zu buchen.