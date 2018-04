Salzburger USA-Experte Reinhard Heinisch zu Trumps Syrien-Plänen: “Man weiß es nie”

Laut Heinisch sind die möglichen Beweggründe für die verbale Eskalation Trumps objektiv nur schwer zu verstehen. Immerhin würden US-Truppen in Syrien eine wichtige Luftwaffenbasis besetzt halten, was eigentlich ein ausreichendes Druckmittel gegenüber Damaskus und Moskau sei. “Die bräuchten nur dort zu bleiben”, so der Politologe.

Trump unter möglichem Zugzwang

Die Androhung eines Militärschlages bringt Trump Heinisch zufolge nun in unnötigen Zugzwang, der auch noch Gefahren berge. “Die russische Luftabwehr in Syrien ist sehr gut und wäre selbst durch Tarnkappenbomber schwer ausschaltbar.” Und Berichte über tote US-Soldaten würden vor den Kongresswahlen im November zu Negativ-Schlagzeilen führen. Dagegen könnte ein Versuch zu deeskalieren zu einer konzilianten Geste seitens Russlands führen, was Trump dann als Sieg vermarkten könnte.

Warum Trump trotzdem lieber martialische Töne anschlägt, ist laut Heinisch in dessen Zugang begründet, Konflikte mit dramatisch inszenierten Drohungen zuerst zu eskalieren und eine Maximalforderung anzubringen, um dem Gegner dann entgegenzukommen – wie im Atomstreit mit Nordkorea.

Trumps Kritik an Obamas zögerlichem Handeln

Im Falle Syriens komme dazu, dass Trump seinen Vorgänger Barack Obama wegen dessen zögerlicher Haltung stets kritisierte und dass er mit dem neuen Sicherheitsberater John Bolton einen deklarierten Gegner des russischen Einflusses in Syrien an seiner Seite habe. “Trump ist auch sehr an Israel interessiert, das sich von Syrien bedroht fühlt”, so Heinisch. Ihm gehe es aber nicht um die Verteidigung des Landes, sondern um wichtige Wählergruppen in den USA.

Nach Einschätzung von Heinisch kommt die Eskalation Russlands Präsident Wladimir Putin entgegen: “Sie spielt in das Narrativ hinein, dass der Westen gegen Russland sei”.

(APA)