Salzburgerin (87) im Schlaf auf Balkon ausgeraubt

Die Fahndung nach dem Räuber verlief vorerst negativ. - © APA/GINDL

Im Salzburger Stadtteil Aigen ist am Montag eine 87-jährige Frau bei einem Nachmittagsschläfchen in der Herbstsonne von einem Einschleichdieb überfallen worden. Der Unbekannte war gegen 15.30 Uhr über die offenstehende Garage in das Haus der Frau und ihres Mannes (89) gelangt. Am Balkon traf er die Frau schlafend im Liegestuhl an und versuchte, ihr drei Ringe vom rechten Ringfinger zu ziehen.