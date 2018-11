Salzburgerin kracht wegen Spinne mit Auto in Baum

Eine Spinne hatte in Salzburg einen Autounfall verursacht (Symbolbild). - © Yuri KADOBNOV/AFP

Eine 21-Jährige ist am Montag mit ihrem Auto in der Morzger Straße in der Stadt Salzburg gegen einen Baum gekracht. Sie wurde bei dem Unfall verletzt. Ursache für den Unfall dürfte eine Spinne gewesen sein, die laut Lenkerin auf ihrer Schulter saß.