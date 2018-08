Salzburgerin soll Wohnung ihres Ex-Freundes angezündet haben

In der Wohnung in Salzburg-Itzling entstand erheblicher Sachschaden. - © Bilderbox

Eine Salzburgerin ist in der Nacht auf Donnerstag wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen worden. Die 34-Jährige soll am 8. Juni im Salzburger Stadtteil Itzling einen Brand in der Wohnung ihres damaligen Freundes verursacht haben, indem sie ein Möbelstück mit einer externen Zündquelle angezündet hat. Die Beschuldigte zeigte sich zur Tat nicht geständig.