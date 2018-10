Salzburgerin wohnt in Kanada und kassiert 79.000 Euro Familienbeihilfe: Haft auf Bewährung

Die Salzburgerin hatte die Auswanderung nach Kanada nicht gemeldet. - © Bilderbox

Eine 42-jährige Salzburgerin hat achteinhalb Jahre lang für vier Kinder Familienbeihilfe bezogen, obwohl sie nach Kanada ausgewandert war. Sie hat sich weder in Österreich abgemeldet noch das Finanzamt über den Umzug informiert. Weil sie knapp 79.000 Euro Beihilfe zu Unrecht bezogen hatte, wurde sie am Dienstag am Landesgericht Salzburg zu drei Monaten Haft auf Bewährung rechtskräftig verurteilt.