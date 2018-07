Salzburgs bester Kfz-Lehrling kommt aus Maishofen

Beim Lehrlingswettbewerb der Wirtschaftskammer Salzburg mussten die 16 teilnehmenden Kfz-Lehrlinge ihr Praxis- und Fachwissen anwenden, gefragt waren Kombinationsfreude und Genauigkeit. Die angetretenen Kfz-Techniker, die gerade das dritte von vier Lehrjahren beenden, mussten unter anderem die Fehlersuche mittels computerunterstützter Mess- und Prüfsystem an Dieselmotoren vornehmen, zu den Aufgaben zählten ebenso die richtige Einstellung der Bremsen und das präzise Vermessen der Fahrzeugachsen.

Computer spielt wichtige Rolle

„Das Auto hat sich zu einem echten High-Tech-Gefährt entwickelt. Deshalb ist viel technisches Know-how gefragt. Auch der Computer spielt in der Kfz-Technik eine wichtige Rolle, das weckt ein verstärktes Interesse an diesem Beruf“, sagt Josef Nußbaumer, Obmann des Salzburger Landesgremiums Fahrzeughandel.

Sieger vertreten Bundesland Salzburg

Als Sieger ging Dominik Margesin von der Georg Pappas Automobil GmbH in Maishofen hervor, Zweiter wurde Florian Stadler von der Firma IVECO in Eugendorf. Platz drei holte sich Walter Resch von Bremsen-Eder (Stadt Salzburg). „Es ist eine Freude zu sehen, mit welchem Engagement die Teilnehmer sich den Herausforderungen stellten, die sicher nicht leicht waren. Das zeigt, dass der Beruf auch Berufung ist und derzeit voll im Trend liegt“ , ist Walter Aigner, Innungsmeister-Stv. und Bildungsreferent der Salzburger Kfz-Techniker, von den Teilnehmern und ihren Leistungen begeistert. Sieger und Zweitplatzierter vertreten Salzburg Ende September beim Bundeslehrlings-wettbewerb in Linz.

Zahl der Kfz-Lehrlinge in Salzburg steigt

Insgesamt 606 Lehrlinge absolvieren im Lehrjahr 2017/18 im Bundesland Salzburg eine Ausbildung zum Kfz-Techniker, 24 davon sind Frauen. Die Zahl der Lehrlinge ist damit im Vergleich zum Vorjahr – damals waren es noch 494 Lehrlinge gewesen – um 22,7 Prozent erhöht. Wir sich für eine Kfz-Lehre interessiert, sollte technisches Interesse und handwerkliches Geschick mitbringen.