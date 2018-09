Salzburgs Eis-Cracks schlüpfen in “Jäger-Rolle”

Am Freitag beginnt die Jagd auf den HCB Südtirol. Die Bozener haben sich im April überraschend die Karl Nedwed Trophy geholt und werden heuer von Beginn weg als Titelkandidat in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gehandelt. Als Herausforderer gelten Österreichs “Große Vier”, Red Bull Salzburg, Vienna Capitals, Black Wings Linz und KAC.

Mit direkten Duellen der vier österreichischen Titelanwärter startet die Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) am Freitag in die Saison. Österreichs Meister und EBEL-Finalist Red Bull Salzburg empfängt Rekordmeister KAC, die Vienna Capitals sind bei den Black Wings Linz zu Gast. HCB Südtirol beginnt die Titelverteidigung zu Hause gegen die Graz 99ers, Schlusslicht der vergangenen Saison.

Bozen, Salzburg und die Caps haben schon auf höchster Ebene bewiesen, dass sie schlagkräftige Mannschaften stellen. Das Trio hat sich in der Champions Hockey League (CHL) gegen Top-Mannschaften aus dem Land von Weltmeister Schweden, Vizeweltmeister Schweiz und Finnland behauptet und liegen nach vier von sechs Runden auf Aufstiegskurs.

🔥Heute im Countdown: Best of Tore 🔥@ECRBS vs. @HCB_Foxes | Der LIVESTREAM: Unter https://t.co/NvndR6gFcn, auf Facebook und auf Youtube 📅 Sonntag, 16.09. | ⏰ 17.15 Uhr#EBEL #WeAreEbel #RBSHCB pic.twitter.com/rMPyFviETm

