Salzburgs EL-Spiel gegen Leipzig restlos ausverkauft

Insgesamt 29.520 Fans werden also beim letzten Heimspiel in der Gruppenphase in der Red-Bull-Arena mit dabei sein, ca. 2.000 davon sind Leipzig-Anhänger. Salzburg empfängt seinen Schwesterklub am 29. November in Wals-Siezenheim. SALZBURG24 wird wie gewohnt im LIVETICKER berichten.

Salzburg wird Zuschauermagnet

Somit sind bzw. waren insgesamt 74.244 Zuschauer bei den drei EL-Heimspielen dabei, woraus sich der außergewöhnliche Schnitt von 24.748 pro Begegnung errechnet. “Erstmals in der Geschichte des FC Red Bull Salzburg haben wir in der Europa League einen derart hohen Zuschauerschnitt”, freut sich Geschäftsführer Stephan Reiter. “Ich bin überzeugt, dass uns die fantastische Stimmung auch im letzten Gruppenspiel zu Höchstleistungen anspornen wird.”

Bei den bisher gespielten elf Heimbegegnungen der laufenden Spielzeit (Bundesliga, CL-Qualifikation, Europa League) sahen insgesamt 153.339 Menschen dem Team von Marco Rose auf die Beine, also durchschnittlich 13.940 pro Match.