Salzburgs FPÖ-Chefin Svazek will Bürgermeisterin in Großgmain werden

Wahlziel sei es, die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen. „Es gebieten Anstand und Charakter, sich ich dort politisch zu engagieren, wo man herkommt und seinen Lebensmittelpunkt hat, der in meinem Fall seit Generationen in Großgmain liegt“, wird die 26 Jahre alte Svazek in einer FPÖ-Aussendung zitiert.

Svazek tritt in Großgmain an

Das Programm für Großgmain werde in den nächsten Wochen ausgearbeitet und präsentiert. Svazek wolle aber in jedem Fall Klubobfrau der FPÖ im Salzburger Landtag bleiben, egal wie die Gemeinderatswahlen im Frühjahr in Großgmain ausgehen.