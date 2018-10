In der Auswahl befinden sich u.a. der französische Weltmeister und Favorit Kylian Mbappe, Dortmunds Christian Pulisic (USA), Milan-Torhüter Gianluigi Donnarumma (ITA) oder Justin Kluivert (NED) von der AS Roma. Der Gewinner wird ebenso wie jener des Ballon d’Or am 3. Dezember gekürt. Gewählt wird der Kopa-Sieger von den bisherigen Preisträgern des Ballon d’Or.

(APA/Ag.)