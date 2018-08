Salzburgs Hee Chan Hwang wechselt zu Hamburger SV

Hwang wechselt vom FC Red Bull Salzburg zum Hamburger SV (Archivbild). - © APA/KRUGFOTO

Hee Chan Hwang verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt bis zum Saisonende in die zweite deutsche Bundesliga. Er unterschreibt beim beim Hamburger SV einen Vertrag, aber ohne Kaufoption. Das teilt der Verein in einer Aussendung am Freitag mit.