Salzburgs Jugend ist digital unterwegs

Am Montag wurde die neue S-Pass-App vorgestellt. - © LMZ/Neumayr/Leo

Aus vier mach eins: Die neue S-Pass-App bringt vier Karten digital und allzeit griffbereit aufs Smartphone. Damit sind Mädchen und Burschen in Salzburg in der Schule und auch in der Freizeit ab sofort mobil und digital unterwegs. Die „mobilen Tickets“ wurden am Montag präsentiert.