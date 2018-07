Salzburgs Jugendliche verlieren immer mehr soziale Kompetenzen

„Der Ruf der Jugendlichen ist schlecht“, sagt Tina Widmann, ehemalige Landesrätin (bis 2013, ÖVP) und seit 2014 Geschäftsführerin des Vereins „die chance“. Der Verein hilft jungen Menschen im Alter zwischen zehn und 24 Jahren, die auf die schiefe Bahn gekommen sind, wieder zurück ins Leben. 210 Jugendliche aus dem gesamten Land Salzburg standen 2017 in Betreuung, darunter auch Migranten und anerkannte Flüchtlinge.

Dropouts, Quereinsteiger und Zuwanderer in Betreuung

Der Verein arbeitet mit insgesamt 45 Sozialarbeiten, Psychologen und Mental-Coaches zusammen, die von Fall zu Fall eingesetzt werden, um sogenannte Dropouts (aus dem System Ausbildung/Beruf Herausgefallene), Quereinsteiger oder neu Zugewanderte zu unterstützen – sei es als Vermittler oder Mediator zwischen Arbeitgeber, Eltern bzw. Schule und Jugendlichen, als Werte- oder Kompetenzvermittler oder Ausbildungstrainer. Insgesamt 17 verschiedenen Sprachen können so abgedeckt werden. Als großes Ziel nimmt sich „die chance“ die Arbeitsmarktintegration und Selberhaltungsfähigkeit der jungen Menschen vor.

Tina Widmann im Gespräch mit Nicole Schuchter/SALZBURG24/Naderer ©

Jugendliche verlieren Soft Skills

„Jugendliche haben es verdient, dass man sie unterstützt und fördert, denn sie sind die Basis unserer Gesellschaft und unsere Zukunft. Die Jungen haben es in der Hand, ob sich unser Land positiv oder negativ entwickelt“, zeigt sich Widmann im Gespräch mit SALZBURG24 überzeugt. Man vergesse sehr oft, dass viele Jugendliche einen schweren Rucksack zu tragen haben.

Dennoch bewertet die Jugendexpertin die Stimmung unter Salzburgs Jugend als sehr positiv und motiviert, Probleme mit Gewalt seien Einzelfälle. Das treffe auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund oder anerkannte Flüchtlinge zu. „Wir haben garantiert nicht lauter Ärzte, Elektroingenieure, Radiologen oder sonstige hochqualifizierte Menschen durch den Migrationsstrom in unser Land bekommen, das sehen wir bei unseren Bewerbungstrainings ganz klar. Aber es sind viele bemühte Junge dabei, die wissen, um was es bei uns geht“, so Widmann. In der Arbeit mit jungen Flüchtlingen (im Jahr 2017 wurden 46 begleitet) gehe es also vor allem darum, ihnen neben der Sprache auch die Werte zu vermitteln. „Denn woher sollen sie wissen, dass man bei uns pünktlich ist oder dass man bei uns eine Frau gleichberechtig behandelt? Das muss man ihnen sagen und vor allem auch vorleben.“ Wenn Jugendliche etwa im Bus ihren Platz nicht anbieten oder sich bei der Begrüßung nicht erheben, liege das an den „Vorlebern“, nimmt Widmann die ältere Generation in die Pflicht.

Der Rückgang sogenannter Soft Skills (persönliche und soziale Kompetenzen) sei bei der Jugend von heute besonders zu beobachten, klärt die Expertin auf. Auch die Fähigkeit, Dinge kritisch zu hinterfragen, nehme zusehens ab: „Viele verhalten sich wie ein Schaf in der Herde, finden alles gut, was jemand in einem sozialen Netzwerk postet ohne überhaupt darüber nachzudenken“.

Seit Jahren ist Tina Widmann in der Jugendarbeit tätig/”die chance” ©

Was ist wirklich wichtig?

Ein weiteres – oft unterschätztes – Problem für die Jugendlichen sei die Flut an Informationen und Angeboten in Zeiten von Dauer-Internet, Facebook & Co. „Sie können sich zwar aussuchen, welchen neuen Trend-Rock, sie sich im Internet bestellen, aber sie finden nicht mehr das, was für ihre Zukunft wichtig wäre. Und weil es hier niemanden gibt, der ihnen den Weg zeigt, kommen sie nicht mehr aus dieser Decke heraus und verlieren rasch die Orientierung und den Fokus auf das Wesentliche.“ Als Beispiel nennt Widmann das Phänomen des „Non-take-up“ von Leistungen, was bedeutet, dass angebotene Hilfeleistungen nicht gesehen und angenommen werden.

Neben den Eltern und allen andern Menschen in Vorbildfunktionen, sei für die Zukunft auch die Politik gefordert, so Widmann. Dabei gehe es aber nicht um mehr Angebote für Jugendliche, diese gebe es in Salzburg mannigfaltig. Es gehe darum, Eltern mehr Möglichkeiten zu bieten, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. „Das fängt beim Pensionssystem an und hört bei der Kinderbetreuung auf.“ Wie Salzburgs Jugend tickt, ist also nicht Sache der jungen Leute selbst, sondern die der gesamten Gesellschaft.