Salzburgs laufende Feuerwehrmänner besuchen Sonneninsel in Seekirchen

Die Aktion war einzigartig: Zehn Feuerwehrmänner der Berufsfeuerwehr Salzburg sind im November vergangenen Jahres in weniger als 99 Stunden 700 Kilometer quer durch Österreich gelaufen – in voller Montur, versteht sich. 37.700 Euro an Spenden haben sie so für die Österreichische Kinderkrebshilfe gesammelt. Für den Verein ist eine solche Summe alles andere als selbstverständlich. „Fast 40.000 Euro bekommen wir so gut wie nie auf einmal. Das ist wirklich unglaublich, was die Salzburger Feuerwehrleute da geleistet haben“, freut sich Anita Kienesberger, Geschäftsführerin der Österreichischen Kinderkrebshilfe im Gespräch mit SALZBURG24.

Die laufenden Feuerwehrmänner mit Sonneninsel-Leiter Thomas Janik (links im Bild), Wilhelm Dibon (Präsident der Österreichischen Kinderkrebshilfe) und Anita Kienesberger (Geschäftsführerin der Österreichischen Kinderkrebshilfe, Mitte)./SALZBURG24/Schuchter ©

Aufenthalte für schwer kranke Kinder und Familien

Mit einem Teil davon werden Aufenthalte für schwer kranke Kinder und ihre Familien in der Sonneninsel in Seekirchen finanziert. Als kleines Dankeschön haben am Montag Sonneninsel und Österreichische Kinderkrebshilfe die Feuerwehrmänner zu einem Rundgang durch das Nachsorgeinstitut im Salzburger Seengebiet eingeladen. Dabei erfuhren die Austrian Firefighter nicht nur Hintergründe über die Arbeit für und mit Betroffenen, sondern lernten auch Betreuer und einige Kinder persönlich kennen. „Ich bin selbst bei der Jugendfeuerwehr und finde das echt cool, was die da gemacht haben. Vor allem ist das richtig schweres Zeug, was die da getragen haben“, erzählt uns etwa die 15-jährige Amelie aus Bad Reichenhall in Bayern, die derzeit gemeinsam mit einer Kindergruppe aus ganz Österreich auf Sommercamp in der Sonneninsel ist. Wie schwer „das Zeug“ tatsächlich ist, davon konnten sich die Kids am frühen Abend selbst überzeugen. Denn die Feuerwehrmänner kamen natürlich nicht mit leeren Händen, sondern mit Feuerwehrauto und Einsatz-Montur (siehe Bilderserie).

Marina (15 Jahre aus Wien), Amelie (15 Jahre aus Bad Reichenhall/Bayern) und Nadine (14 Jahre aus Marchtrenk/OÖ) freuen sich gemeinsam mit Wilhelm Dibon, dem Präsident der Österreichischen Kinderkrebshilfe (links im Bild) über den Besuch der Salzburger Feuerwehrmänner – allen voran, der Initiator der Aktion, Christian Aigner./SALZBURG24/Schuchter ©

„Wir sind stolz und motiviert für den zweiten Lauf“

„Es war richtig spannend zu sehen, was mit dem Geld passiert und das Schönste ist sowieso, wenn Kinderaugen strahlen“, freut sich der Initiator der Aktion, Christian Aigner. Aigner und seine Kollegen feilen schon an der Planung für ihr nächstes Projekt. Im Herbst kommenden Jahres soll es nämlich noch einen Austrian Firefighter Run geben. Diesmal wollen die Feuerwehrmänner im Burgenland starten und über Kärnten und Steiermark nach Salzburg laufen. „Auch wenn es viel Arbeit ist und einiges abverlangt, wenn man das hier sieht, ist man stolz und richtig motiviert für den zweiten Lauf“, so Aigner.

Christian Aigner und Daniel Kracmar (Pressekoordinator des Austrian Firefighter Run) auf einer von Kindern selbstgebauten Bank im Garten der Sonneninsel./SALZBURG24/Schuchter ©

Wissenswertes über die Sonneninsel in Seekirchen

Die Sonneninsel versteht sich als Nachsorgeinstitut schwer kranker Kinder und deren Familien und bildet ein Bindeglied zwischen medizinischer Versorgung und dem Alltag der Menschen. Die Einheit von körperlichem, geistigem und seelischem Wohlbefinden der Betroffenen steht dabei im Mittelpunkt. Die Wohn-/Nutzfläche des barrierefreien Holzgebäudes beträgt rund 2.300 Quadratmeter und bietet Platz für 54 Betten in 27 modular gestaltbaren Zimmern. Die jährlichen Fixkosten betragen rund 600.000 Euro, die über Kooperationen und Spenden finanziert werden.

Näheres zur Sonneninsel lest ihr HIER im Sonntags-Talk mit Sonneninsel-Leiter Thomas Janik. Und einen kleinen Rundgang durch das Gebäude gibt es in unserer Instagram-Story.