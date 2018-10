Salzburgs Norwegen-Premiere in der Europa League

Salzburg peilt gegen Norwegens Meister den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel an. Während die Bullen in ihrer Club-Geschichte noch nie gegen einen Kontrahenten aus Norwegen angetreten sind, hat Stürmer Fredrik Gulbrandsen bereits im Trikot von Lilleström und Molde gegen Trondheim gespielt. “Rosenborg hat in Norwegen einen ähnlichen Status wie wir in Österreich: Man erwartet von ihnen, dass sie jedes Spiel gewinnen”, berichtete der Norweger.

Salzburg empfängt Rosenborg

Rosenborg ist aktuell wieder Tabellenführer der Eliteserien. In der Europa League ist der Club nach zwei Spielen noch ohne Punktgewinn. Gulbrandsen erwartete dennoch ein schwieriges Spiel. “Denn sie haben eine technisch starke und eingespielte Mannschaft. Den möglichen Sieg müssen wir uns hart erarbeiten.”

Rose fehlen drei Abwehrspieler

Bullen-Trainer Marco Rose muss neben Patrick Farkas und Jasper van der Werff (jeweils Knie) mit Darko Todorovic einen weiteren Abwehrspieler vorgeben. Der Bosnier erlitt im Training eine Bänderverletzung im rechten Knöchel und muss nun mehrere Wochen pausieren.

Wir sind Salzburg – Wir sind multikulturell! #fairplay pic.twitter.com/Z5GhLytPwA — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 22. Oktober 2018

(APA)