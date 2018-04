Salzburgs Schüler sind fit in Erster Hilfe

Ob Druckverband, Herzdruckmassage oder Beatmung – die 10- bis 18-jährigen Schülerinnen und Schüler stellten im Europark in fünf Praxisstationen und einer Theoriestation ihr Können unter Beweis. In drei Durchläufen mit je sechs Teams wurden unterschiedliche Unfallszenarien realitätsgetreu nachgestellt. „Uns ist es sehr wichtig, dass Schülerinnen und Schüler bereits in jungen Jahren in Erster Hilfe geschult werden – wenn sie dann noch mit so viel Spaß und Elan dabei sind, freut mich das umso mehr“, sagt Werner Aufmesser, Präsident des Roten Kreuzes Salzburg.

Die stolzen Gewinner des Landesbewerbs in der Kategorie GOLD (Oberstufe) sind die Schülerinnen der BAfEP Salzburg mit ihren Lehrerinnen Gundula Ehringer und Magdalena Gutschi. Sie haben 99 Prozent der Punkte erreicht. Den Sieg in der Kategorie SILBER (Unterstufe) holten sich die Jugendlichen des Bundesgymnasiums Seekirchen mit den Lehrerinnen Claudia Kleinferchner und Sarah Altenbuchner.

Erste Hilfe für Jugendliche hat große Bedeutung

Zahlreiche Ehrengäste kamen am Donnerstag in den Europark und verfolgten den Wettbewerb. „Erste Hilfe in die Schulbildung unserer Kinder zu integrieren macht absolut Sinn – denn das ist etwas, was man sein ganzes Leben lang braucht“, ist Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl sicher. Und Jugendlandesrätin Martina Berthold betonte: „Es ist wirklich schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft und mit wie viel Ernsthaftigkeit die Schülerinnen und Schüler heute bei diesem Wettbewerb dabei waren. Hier wird ein sehr wichtiges Thema mit großem persönlichen Engagement angegangen – das ist der absolut der richtige Weg.“ Josef Thurner, Landesleiter des Österreichischen Jugendrotkreuzes ist außerdem überzeugt: „Indem wir so früh anfangen, die Kinder in Erste-Hilfe zu schulen, können wir einen wichtigen Grundstein für unsere Zukunft legen. Wenn dieses Thema – ob spielerisch oder später praktisch – bei den Jugendlichen angekommen ist, wird es auch später als Erwachsene einen hohen Stellenwert für sie haben“, erklärt er. „Wir freuen uns, dass der Erste Hilfe Landesbewerb heuer zum ersten Mal bei uns im EUROPARK stattfindet und Schülerinnen und Schüler aus Stadt und Land Salzburg hier ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Ihre Leistungen konnten nicht nur die Jury überzeugen, sondern auch die vielen interessierten Besucherinnen und Besucher des EUROPARK“, erklärt Center-Manager Manuel Mayer.

Erste Hilfe als Kernangebot

Das Thema Erste Hilfe ist ein Kernangebot des Jugendrotkreuzes und des Roten Kreuzes generell. Alle Schülerinnen und Schüler sollen im Laufe ihrer Schulzeit mit Erster Hilfe in Berührung kommen und lernen, wie sie rasch und richtig helfen können. Mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche besuchen pro Jahr die Kurse.

Erste Hilfe beginnt schon im Kindergarten mit dem Programm „ROKO mit dem Roten Kreuz“. In der Volksschule unterstützt „Helfi“ die Kinder beim Helfen. Ab der fünften Schulstufe bietet das Jugendrotkreuz Erste Hilfe-Kurse für Kinder und Jugendliche an. Im Schuljahr 2016/17 wurden in Salzburg 192 16-stündige Erste Hilfe-Grundkurse gehalten; 87 Mal wurden Erste Hilfe-Fortbildungen für Pädagoginnen und Pädagogen angeboten.

Das Jugendrotkreuz im Überblick

Das Jahr 2018 bietet Grund zum Feiern: Bereits 70 Jahre besteht das Österreichische Jugendrotkreuz. Das Österreichische Jugendrotkreuz ist eine Teilorganisation des Österreichischen Roten Kreuzes, die die Jugendarbeit wahrnimmt. Ebenso wie das Rote Kreuz ist das ÖJRK eine unpolitische und überparteiliche Organisation, deren Aufgabe es ist, junge Menschen zu sensibilisieren, zu mitmenschlichem Verhalten hinzuführen sowie konkret Hilfe zu leisten. Durch einen Bildungsauftrag des Ministeriums ist das Jugendrotkreuz in Kindergärten und Schulen vertreten – in jeder Salzburger Schule ist ein Lehrer für die Agenden des Jugendrotkreuzes zuständig. So können Aktionen und Projekte wie zum Beispiel die Radfahrprüfung, Schwimmabzeichen oder Erste-Hilfe-Kurse für die Schülerinnen und Schüler angeboten werden.