Salzburgs Straßen und Parkplätze platzen bei Großveranstaltungen aus allen Nähten

Beim Europa-League-Viertelfinale zwischen Red Bull Salzburg und Lazio Rom (LIVETICKER ab 21 Uhr) werden im ausverkauften Stadion 30.000 Zuseher erwartet. Auch das Frühlingsfest im Outletcenter, bei dem das Einkaufszentrum bis 23 Uhr geöffnet sein wird, lockt die Massen.

Verkehrs-Kollaps in der Innenstadt droht

Aloisia Gurtner, Pressesprecherin vom ÖAMTC Salzburg, appelliert auch an Stadionbesucher, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen: “Ansonsten kommt es zu einem Verkehrs-Kollaps. Wir hoffen, dass es nicht ganz so schlimm sein wird, wie befürchtet.“ Knackpunkt sei laut Gurtner der Rudolfskai, wo auf jeden Fall mit Verzögerungen zu rechnen ist. “Am besten man umfährt die Stau-Hotspots großräumig oder verzichtet wenn möglich komplett auf das Auto”, fügte Gurtner an. Ein offizieller Fanmarsch der Lazio-Fans durch die Innenstadt sei – wie bereits berichtet – nicht geplant. “Wir gehen aber davon aus, dass sich einige Fans in der Innenstadt sammeln und von dort zum Stadion pilgern werden“, so Michael Rausch, Sprecher der Polizei Salzburg auf SALZBURG24-Nachfrage.

Sollten die Lazio-Fans – wie hier die Anhänger von HNK Rijeka – durch die Stadt marschieren drohen erhebliche Verzögerungen. /FMT-Pictures/MW ©

Anreise mit Öffis wird geraten

Kritisch wird am Donnerstag die Parkplatzsituation werden. “Wir gehen davon aus, dass die Parkplätze beim Stadion bereits gegen 18 Uhr voll sein werden“, so Rausch. Auch andere Parkmöglichkeiten fallen weg. “Im Messezentrum (Konzert von Nik P., Anm. d. Redaktion) wie auch im Designer Outlet finden Veranstaltungen statt. Im Messezentrum stehen den Stadion-Besuchern daher nur rund 1.800 Parkplätze zur Verfügung. Vom Messezentrum aus fahren Shuttlebusse zum Stadion”, sagte Gurtner. Statt beim Designer Outlet könne zudem am Flughafen-Parkplatz P3 geparkt werden, auch von dort gehen Shuttlebusse.

Verkehrsbehinderung auf A1 wegen Vermessungsarbeiten

Zwischen der Anschlusstelle Salzburg-Nord und dem Messezentrum kommt es ebenso zwischen 8 und 15 Uhr zu Verkehrsbehinderung. Bei Kilometer 282,7 und 281,3 werden Vermessungsarbeiten am Pannenstreifen durchgeführt. Eine Sperre des Pannenstreifen bzw. Behinderungen in der Ausfahrt Wallersee sind die Folgen. Mit unserer Verkehrsseite halten wir euch stets am Laufenden und wünschen Euch bei Gelegenheit eine stressfreie An – und Heimreise. Die Polizei Salzburg wird auf Twitter in einem Ticker über die Kapazitäten der Parkplätze berichten.