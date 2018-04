Landtagswahl: Für Salzburgs VP-Chef Haslauer gehen am Dienstag die Koalitionsgespräche los

Landeshauptmann will mit allen Parteien reden - © APA

Er werde mit allen im Landtag vertretenen Parteien Gespräche führen, kündigte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) erwartungsgemäß am Montagabend nach der Sitzung des Parteivorstands an. Die ersten Gespräche finden schon am Dienstagvormittag mit der SPÖ und nachmittags mit der FPÖ statt. Am Mittwoch soll es Treffen mit den Grünen und den NEOS geben.