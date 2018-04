salzburgsurft: Stadt Salzburg baut WLAN-Netz weiter aus

Vor sieben Jahren nahm die Stadt Salzburg das Projekt Gratis-WLAN an öffentlichen Plätzen in Angriff. Das WLAN-Angebot läuft unter dem Namen #salzburgsurft und ermöglicht Einheimischen wie Touristen gratis im Internet zu surfen. Das WIFI-Netz erstreckt sich über öffentliche Plätze wie dem Mirabellgarten, Mozartplatz und dem Volksgarten und wird vor allem an den Sehenswürdigkeiten der Stadt von zahlreichen Touristen in Anspruch genommen. “So haben größere Reisgruppen die Möglichkeit, ein Selfie vom Mozartplatz beispielsweise sofort in die Heimat zu senden“, erklärt Johannes Greifeneder, Pressesprecher der Stadt Salzburg, auf SALZBURG24-Nachfrage.

WLAN in Seniorenwohnheimen

Neben den öffentlichen Plätzen werden auch Sportstätten und Seniorenwohnheime mit den Hotspots ausgerüstet. “Mit WLAN in unseren Häusern wollen wir es den Bewohnerinnen und Bewohnern leichter machen mit ihren Verwandten, wie den Enkelkindern, in Kontakt zu bleiben. Im Jahr 2018 erfolgt das über Skype oder andere soziale Netzwerke“, erklärt die zuständige Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ) in einer Aussendung.

Mobile WLAN-Hotspot

Einen Überblick über alle WLAN-Hotspots der Stadt gibt es übrigens im Internet zu finden. Neben den festen WLAN-Standorten steht auch ein mobiler WLAN-Hotspot zur Verfügung, der mittels Elektro-Auto an verschiedensten Orten zum Einsatz kommt. “Beim Salzburger Radfrühling am 20. und 21 April werden wir ihn wieder brauchen“, berichtet Greifeneder.

Bis zu acht Stunden im WLAN-Netz surfen

Als technische Neuerung verfügt das WLAN-Netz seit diesem Jahr über das so genannte „wireless roaming“, das dem User erlaubt, sich einmalig in das Netz einzuloggen, um dann bis zu acht Stunden im kompletten WLAN-Netz verbunden zu bleiben. Auch wenn man den Hotspot wechselt, ist keine neuerliche Anmeldung notwendig. Zudem wurde an einigen WLAN-Hotspots, wie beispielsweise in Hellbrunn, die Internet-Bandbreite erhöht, um die Surf-Geschwindigkeit zu verbessern.

Gratis Surfen an der Bushaltestelle

Ebenfalls neu sind WLAN-Hotspots an digitalen Screens der Stadt Salzburg, ein erster Prototyp steht bei der Bushaltestelle Mirabellplatz. Damit können Fahrgäste auf beiden Seiten der Paris-Lodron-Straße während der Wartezeit das gratis Internetangebot nutzen. In Planung ist ein Hotspot bei der Jugendserviceeinrichtung „bivak.mobil“ in der Elisabethvorstadt.

Beginn als Jugendprojekt

Ins Leben gerufen wurde #salzburgsurft ursprünglich als Jugendprojekt. „Bei einem Jugendkongress wurde der Wunsch formuliert, dass es in der Stadt Salzburg gratis WLAN geben sollte“, erinnert sich Greifeneder zurück. Seitdem kommen jedes Jahr neue Hotspots hinzu, ein Ende ist noch lange nicht in Sicht: “Dort, wo viele Leute zusammenkommen, ist ein WLAN-Hotspot für uns immer ein Thema“, erklärt Greifeneder.