Samsung eröffnete weltgrößte Handyfabrik in Indien

Die Fabrik wurde im Beisein von Südkoreas Präsident Moon eingeweiht - © APA (AFP)

Samsung hat in Indien die größte Handy-Fabrik der Welt eröffnet. Das neue Werk in Noida am Rande der Hauptstadt Neu-Delhi solle dazu beitragen, die Zahl der dort hergestellten Samsung-Mobiltelefone auf jährlich 120 Millionen zu verdoppeln, teilte der südkoreanische Elektronikriese am Montag mit.