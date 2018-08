Samsung erwägt angeblich Produktionsstopp in China-Werk

Offenbar sind Absatzeinbruch und gestiegene Arbeitskosten die Gründe - © APA (AFP)

Smartphone-Marktführer Samsung Electronics prüft einem Medienbericht zufolge die vorübergehende Stilllegung einer seiner Handy-Fabriken in China. Dies hänge mit dem Absatzeinbruch und gestiegenen Arbeitskosten zusammen, meldete die “Electronic Times” am Montag. Es handle sich um das Werk in Tianjin im Norden des Landes. Samsung Electronics teilte Reuters mit, es sei noch nichts entschieden.