Samsung will mit neuem Smartphone Spiele-Nutzer anlocken

Samsung will eine neue Zielgruppe ansprechen - © APA (AFP)

Samsung setzt mit seinem neuen Smartphone “Galaxy Note 9” verstärkt auf jüngere Spiele-Nutzer und will damit den zuletzt schwächelnden Absatz wieder antreiben. Der Apple-Rivale stellte am Donnerstag in New York sein neues Flaggschiff vor, das Insidern zufolge wie der Vorgänger ab 950 Dollar (825 Euro) zu haben sein soll.