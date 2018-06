Sanierung am Rudolfskai in den Startlöchern

Außerdem werden in der Busspur die tiefen Fahrbahnunebenheiten entfernt, der Bereich erhält eine neue Deckschicht. Das teilte die Stadt Salzburg in einer Presseaussendung mit.

Rudolfskai: Arbeiten starten am Montag

Die Sanierung soll am kommenden Montag starten und bis zum 8. Juli abgeschlossen sein. Um den Verkehr tagsüber möglichst wenig zu behindern, wird vor allem in der Nacht gearbeitet, heißt es. In der Zeit von 20 bis 5.30 Uhr soll aber eine Fahrspur offen bleiben. Tagsüber stehen laut Plan zumindest zwei Fahrspuren für den Verkehr zu Verfügung. Zu Beginn sind Fräsarbeiten notwendig, die voraussichtlich zwei Nächte lang erhöhte Lärmbelästigung bedeuten.