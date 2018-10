Sanierung des Justizgebäudes vor dem Abschluss

Landesgerichtspräsident Hans Rathgeb (li.) und Justizminister Josef Moser (ÖVP) im Schwurgerichtssaal des neuen Justizgebäudes. - © APA/BARBARA GINDL

Das Justizgebäude in der Stadt Salzburg erstrahlt nach dreijähriger Bauzeit in neuem Glanz. Die Generalsanierung des im Jahr 1909 errichteten Gebäudes soll im November abgeschlossen werden, dann werden auch die 230 Mitarbeiter zurück an den Rudolfsplatz übersiedeln. Die Kosten sollen derzeit leicht unter den veranschlagten 59 Millionen Euro liegen.