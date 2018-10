Sanitäter helfen kleiner Paula in Bad Gastein auf die Welt

Einen aufregenden Dienst mit Happy End hatten die Sanitäter Christian Habetseder, Daniel Bürgler und Alfred Mayer vom Roten Kreuz Salzburg am 19. September 2018. Eine Rettungsfahrt in diesem Dienst führte sie zu einer Familie in Bad Gastein. Die schwangere Frau hatte bereits starke Wehen.

Mutter: “Wollten uns auf den Weg in Klinik machen”

“Wir wollten uns gerade auf den Weg in die Klinik machen als ich spürte, dass sich das nicht mehr ausgeht”, erzählt die Mutter, Katherina Van den Berg. “Die Aufregung war groß und Sekunden bevor die Sanitäter eintrafen, war Paula da. Es war in dieser Situation eine Riesenerleichterung, kompetente Leute an meiner Seite zu haben.” Um 3 Uhr war die kleine Paula auf der Welt – gesund und wohlauf.

Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind sich einig: “Eine Geburt ist auch nach vielen Jahren Erfahrung immer wieder ein emotionaler und schöner Einsatz. Man ist sehr erleichtert, wenn alles gut geht.”