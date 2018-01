Gründlich missglückt ist einem Lkw-Fahrer in Mannheim in Deutschland ein Abbiegemanöver mit dem Sattelzug: Der Mann beschädigte in der Nacht auf Donnerstag 23 parkende Autos und mehrere Poller. Nach Polizeiangaben streifte der Mann mit seinem Fahrzeug erst beim Linksabbiegen mehrere Autos und beschädigte dann beim Weiterfahren zusätzliche Pkw.

Beim anschließenden Rechtsabbiegen berührte er weitere Fahrzeuge, ebenso beim Vorwärts- und Rückwärtsrangieren. Die Polizei stoppte den Mann schließlich. Der Sattelzug sei für die Fahrbahn schlicht zu breit gewesen. Die Polizei sprach von einem "Bild der Verwüstung" und mehr als 20.000 Euro Sachschaden. Den Fahrer erwarten mehrere Anzeigen. (APA/dpa)