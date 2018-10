Saudi-Arabien dementiert Berichte über Mord an Journalisten

Ein Team saudi-arabischer Ermittler sei seit Samstag in Istanbul und arbeite mit den türkischen Behörden zusammen, um das Verschwinden von Jamal Khashoggi aufzuklären. Nach Angaben von Freunden und Kollegen war der Journalist und Regimekritiker am Dienstag in das Konsulat im Stadtteil Besiktas gegangen, um Papiere abzuholen, aber nicht wieder herausgekommen.

Mehrere Medien, darunter die “Washington Post” hatten unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, Khashoggi sei im Konsulat ermordet worden. Ein Freund Khashoggis, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Berichte seien wahr. “Die türkische Polizei hat uns gesagt, dass er im Konsulat getötet wurde, sie haben ihn in kleine Stücke zerschnitten.” Eine offizielle Bestätigung von türkischer Seite gab es zunächst nicht.

Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete am Sonntag unter Berufung auf die Polizei, die Behörden prüften zurzeit, ob ein Zusammenhang zu einer Gruppe von Saudi-Arabern bestehe, die sich am Tag von Khashoggis Verschwinden im saudischen Konsulat aufgehalten hätten. Die 15 Saudi-Araber seien mit zwei Flugzeugen in Istanbul gelandet, zur gleichen Zeit wie Khashoggi im Konsulat gewesen und am selben Tag wieder abgereist.

(APA/dpa)