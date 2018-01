Saudi-Arabien fängt erneut Rakete aus dem Jemen ab

Die Rakete wurde nahe der Stadt Najran abgefangen. - © FAYEZ NURELDINE / AFP7Archiv

Die saudi-arabische Armee hat am Freitag erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Die Luftabwehr habe das Geschoss über der südwestlichen Provinz Najran nahe der Grenze zum Jemen zerstört, berichtete der staatliche Fernsehsender Al-Echbarija. Die schiitischen Houthi-Rebellen im Jemen erklärten in ihrem Sender Al-Massirah TV, die Rakete sei in Richtung Najran abgeschossen worden.