Saudi-Arabien gestattet Iranern die Wallfahrt nach Mekka

Trotz aller Konflikte zwischen dem Iran und Saudi-Arabien dürfen iranische Pilger auch in diesem Jahre an der muslimischen Pilgerreise Hadsch (Haj) nach Mekka teilnehmen. “Wir haben diesbezüglich mit den Saudis gute Verhandlungen geführt und bereits auch Vereinbarungen getroffen”, sagte Kulturminister Abbas Salehi der Nachrichtenagentur Tasnim am Sonntag.