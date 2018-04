Saudi-Arabien nimmt erstmals an Filmfestival in Cannes teil

Nyssen mit dem Saudi-Kulturminister Awwad Alawwad - © APA (AFP)

Saudi-Arabien nimmt im Mai erstmals in seiner Geschichte am Filmfestival von Cannes teil. An der Cote d’Azur werde das Königreich eine Auswahl von Kurzfilmen präsentieren, kündigte die Delegation von Kronprinz Mohammed bin Salman am Montag bei dessen Parisbesuch an. Frankreich will das Land zudem beim Aufbau einer Oper und eines Nationalorchesters unterstützen.