Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman besucht Frankreich

Das Flugzeug des Kronprinzen landete am Vormittag - © Saudi Royal Palace

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman ist am Sonntag zu einem dreitägigen Besuch in Frankreich eingetroffen. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian habe bin Salman “auf Wunsch des Elysee-Palasts” am Flughafen Bourget nahe Paris empfangen, hieß es aus dem Umfeld des Ministers. Das Flugzeug des Kronprinzen landete am Vormittag.