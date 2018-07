Sauna-Olympiade in der Therme Amadé

Eingebettet in der wunderschönen Bergwelt des Pongaus und inmitten der Salzburger Sportwelt liegt die Erlebnis-Therme Amadé in Altenmarkt im Pongau. Wer Erlebnis, Abenteuer, Spaß, und Entspannung sucht, ist in der Erlebnis-Therme Amadé genau richtig – egal ob Paare, Familien oder Best-Agers.

Die großzügige Saunalandschaft mit fünf verschiedenen Themensaunen, lässt das Herz jedes Saunafreundes höher schlagen. Das Saunateam verwöhnt Sie mit einem abwechslungsreichen Aufgussprogramm mit köstlichen Duftkompositionen, Einreibungen und heißen Überraschungen. Probieren Sie es aus und erleben Sie exzellente Sonderaufgüsse, wie beispielsweise den Salz-, den Zirben-, oder den Hildegard-von-Bingen-Aufguss. Mit hochwertig ausgestattetem Sölker Marmor erleben Sie im hauseigenen HAMAM Wohlbefinden auf orientalische Art! Der direkt über dem Saunabereich liegende Salz-Ruheraum mit Panoramablick, lädt zu ungestörter Erholung in meditativer Atmosphäre ein.

Das ganze Jahr über finden verschiedenste Veranstaltungen in der Erlebnis-Therme Amadé statt. Von besonderen Motto- und Thementagen, Kinderveranstaltungen, Lady Nights, Saunafesten mit Spezialaufgüssen und kleinem Showprogramm bis hin zu Wellnesstagen und der Sauna-Olympiade.

Am 30. August 2018 hat das Warten endlich ein Ende und unsere alljährliche Sauna-Olympiade geht in die 7. Runde. Ein Abend voller Freude und Action erwarten dich, denn ab 16 Uhr finden nicht nur unterhaltsame Aufgüsse in der Panorama-Alpsauna statt, sondern es werden zudem Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen, bei denen tolle Preise abgestaubt werden können! Ein Event, dass die Therme Amadé zu einem unvergesslichen Besuch macht.

Gewinnen Sie 1 x 2 Tageskarten inkl. Sauna „Erwachsene“ für die Sauna-Olympiade am 30. August 2018 in der Erlebnis-Therme Amadé!

Einsendeschluss ist Sonntag, der 5. August.