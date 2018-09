Schäden und Dutzende Verletzte nach Tornado in Ottawa

Dutzende Häuser wurden beschädigt, Dächer abgedeckt, Autos umgeweht, wie in Online-Netzwerken veröffentlichte Bilder zeigten. Am stärksten betroffen war die Gemeinde Gatineau acht Kilometer nördlich von Ottawa. “Ich bin 68 Jahre alt und habe noch nie in meinem Leben derartige Schäden gesehen”, sagte ein Anrainer dem Sender LCN mitten auf einer von Trümmern übersäten Straße.

Der Tornado fegte am späten Nachmittag (Ortszeit) durch die Stadt, Windböen hatten eine Stärke von bis zu 190 Stundenkilometern. Kanadas Premierminister Justin Trudeau rief die Bevölkerung auf, Nachbarn in Not zu helfen. “Wir überwachen die Lage und sind in Gedanken bei den Betroffenen”, erklärte er auf Twitter.

(APA/ag.)