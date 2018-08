Schätze fallen vom Himmel: Meteoritenjäger in Marokko unterwegs

“Steine vom Mars sind sehr teuer, manchmal 10.000 Dirhams (rund 900 Euro) pro Gramm”, erzählt der 59-jährige Bouzgarine in M’Hamid el Ghizlane. Bouzgarine holt seit vier Jahren Steine aus dem Sand und untersucht sie auf Brandmale von einer Reise durch die Atmosphäre. Und obwohl er selbst noch kein Glück hatte, treibt ihn der Erfolg anderer Meteoritenjägern an.

Ein Gramm kann 660 Euro wert sein

Vor einer Mulde hält er an – das könne ein Krater sein, “vor sehr langer Zeit” von außerirdischer Materie geschlagen, erklärt er. “Seit den 2000er-Jahren suchen alle Nomaden nach Steinen”, sagt der 48-jährige Abderrahmane, der sogar seinen Urlaub mit der Suche nach Meteoriten verbringt. Andere hätten damit viel Geld verdient: “Ein Meteoritenjäger entdeckte und verkaufte 600 Gramm für 7.500 Dirhams (660 Euro) pro Gramm”, erzählt der Sanitäter.

Wüstenlandschaft bringt Meteoriten zum Vorschein

Neben Hunderten Einheimischen suchen auch ein paar ausländische Experten in der Wüstenlandschaft von Erfoud, Tata und Zagora nach außerirdischen Gesteinsbrocken. Das Gebiet ist weltweit berühmt für seine Meteoriten, weil die schwarzen Steine dort vom Wind freigelegt werden und im hellen Sand leicht zu erkennen sind.

“Mindestens die Hälfte der wissenschaftlichen Publikationen über das Thema basieren auf Meteoriten, die in Marokko gesammelt wurden”, sagt die Geochemikerin Hasnaa Chennaoui Aoudjehane von der Hassan II-Universität in Casablanca. Wüstengebiete seien “günstig für die Ansammlung von Meteoriten, es gibt keine Vegetation und das Risiko von Veränderungen ist gering”.

Sieben Kilo Mars-Gestein gefunden

In den vergangenen Jahren gab es einige Meteoritenschauer über Marokko, darunter die lukrative “black beauty”: 2011 landeten Fragmente dieses Schauers vom Mars im südmarokkanischen Tata-Gebiet und setzten einen Wettlauf in Gang, bei dem insgesamt sieben Kilogramm Gestein gefunden wurden – jedes Gramm bis zu umgerechnet 850 Euro wert.

Für Wissenschafter enthalten diese Gesteine wertvolle Informationen über die Entstehung des Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren, die Planeten und ihre Zusammensetzung. Statistisch gesehen ist einer von fünf Meteoriten wertvoll. Die Nachfrage von Wissenschaftern und Fachhändlern trieb die Preise in die Höhe, und im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wo der Staat Ansprüche erhebt, gibt es in Marokko keinen rechtlichen Rahmen, so dass die Finder die himmlischen Schätze behalten können – oder eben gewinnbringend verkaufen.

“Glückssache, wie Lottospielen”

Doch die Suche erfordert viel Geduld. Abderrahmane hat nach 20 Tagen in seinem Urlaub nichts Nennenswertes gefunden: “Es ist Glückssache, wie Lottospielen”, sagt er lachend. Sollte er doch mal etwas finden, so will er alles richtig machen: “Der Verkauf erfolgt diskret, es ist notwendig, das Vertrauen des Verkäufers zu gewinnen.”

Auch online werden Meteoriten angeboten, in Fachforen und sogar auf Kleinanzeigenseiten. Die wertvollsten Funde werden bei Auktionen in Paris oder New York versteigert. So weit haben es Meteoritenjäger wie Abderrahmane und Bouzgarine bisher nicht gebracht. Ihre Suche geht trotzdem weiter.

