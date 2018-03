Schallaburg präsentiert Ausstellung “Byzanz & der Westen”

Ausstellung wird am Freitag eröffnet - © APA

Die Schallaburg ruft in “Byzanz & der Westen. 1.000 vergessene Jahre” faszinierende Geschichte ins Gedächtnis, die Europa bis heute prägt. Bis 11. November werden Exponate aus Sammlungen wie dem Louvre in Paris oder der Schatzkammer von San Marco in Venedig gezeigt. Laut Veranstalter ist es die umfassendste Schau zu Byzanz in Europa und die wertvollste in der Geschichte des Renaissanceschlosses.