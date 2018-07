Schamhaar mit Benzin und Feuer entfernt: 14-Jähriger bei Mutprobe schwer verletzt

Der Bursch erlitt schwere Verbrennungen. (Symbolbild) - © Bilderbox

Schwere Verbrennungen an den Oberschenkeln, im Intimbereich und auf dem Bauch hat ein 14-Jähriger hat bei einer Mutprobe in der Nacht auf Freitag in Marchtrenk (Bez. Wels-Land) in Oberösterreich erlitten.