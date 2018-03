Schande: PAOK-Klubboss stürmt Fußballfeld mit Waffe

Schiedsrichter Giorgos Kominos hatte kurz davor beim Stand von 0:0 einen Treffer von PAOK aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben.

Der griechische Schlager geriet völlig außer Kontrolle. /APA/AFP/stringer

Von Leibwächtern begleitet stürmte Savvidis daraufhin den Rasen in Richtung des Unparteiischen. Der in Georgien geborene, schwerreiche Unternehmer drohte, eine Waffe zückte er aber nicht. Laut Medienberichten soll PAOK-Direktor Lubos Michel, ein ehemaliger Spitzenreferee, zu Kominos gesagt haben: “Du bist erledigt.”

A group of PAOK fans ran onto the pitch,as well as the club’s owner who have a gun as their late winner goal was controversially disallowed.

PAOK – AEK 11.03.2018. pic.twitter.com/icjbvbuDJQ

— When Sunday Comes (@WSCsupporters) 11. März 2018