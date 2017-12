Scharlernhofs Lieblingsgericht: Pinzgauer Kasnockn

Dieses Rezept kommt von Bettina und Hans Peter Astl. Sie betreiben den Scharlernhof 1.080 Meter in Hollersbach im Pinzgau. Wenn also jemand weiß, wie man Kasnockn macht, dann sie. Das braucht ihr für das Lieblingsgericht des Scharlernhofs:

Zutaten

400 Gramm Mehl

3 Eier

200 Milliliter Wasser

Salz

30 Gramm Butter

100 Gramm Zwiebel

150 Milliliter Gemüsebrühe

200 Gramm Pinzgauer Bierkäse

1 Stück große Zwiebel

Schnittlauch

Und so geht’s:

Für die Nockerl Mehl mit Eiern, Wasser und etwas Salz mit einem Kochlöffel kurz zu einem Teig verrühren. Anschließend durch ein groblöchriges Sieb oder ein Spätzlesieb in kochendes Salzwasser hobeln. Etwa drei Minuten kochen lassen, bis die Nockerl an der Oberfläche schwimmen. Anschließend abseihen und kalt abschwemmen. Die Hälfte der Zwiebel in kleine Würfel schneiden, die andere Hälfte in feine Streifen.

Die Butter erhitzen und zuerst die Zwiebelwürfel anschwitzen, dann die Nockerl in die Pfanne geben und mit Gemüsebrühe ablöschen. Den Käse klein würfeln, dazugeben und schmelzen lassen. Die Kasnockn nochmals gut anrösten. In einer weiteren Pfanne die in feine Streifen geschnittene Zwiebel in brauner Butter anrösten. Vor dem Servieren die Kasnocken mit den angerösteten Zwiebeln und mit viel frischem Schnittlauch bestreuen. Mahlzeit!

Die Kasnockn schmecken am besten mit geröstetem Zwiebel und frischem Schnittlauch. Foto: Birgit Scheibl/Salzburg Agrar Marketing ©

