Schau “MusicaFemina” holt Komponistinnen vor den Vorhang

Die von der Musikologin und Journalistin Irene Suchy sowie Bühnen- und Kostümbildnerin Clarisse Maylunas gestaltete Schau hatte eine lange Vorlaufzeit. “Ungefähr zehn Jahre”, erklärte Maylunas am Dienstag. Die initiale Idee ging von der Stadt Wien aus, der ehemalige Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) war daraufhin an Suchy und Maylunas herangetreten. Immerhin habe es noch nie eine Ausstellung gegeben, die sich speziell mit Komponistinnen auseinandersetzt.

“Alle haben uns versichert, wie wichtig das Thema ist”, sagte Suchy. “Aber umsetzen wollte es niemand.” Geglückt ist das Vorhaben schließlich mit finanzieller Unterstützung u.a. vom Bundeskanzleramt, dem Außenministerium und der Frauenabteilung der Stadt Wien.

Dass die Pressekonferenz in einem Ausstellungsraum stattfand, der einem Salon nachempfunden ist, lässt sich auch als Metapher lesen. Immerhin haben Frauen im 19. Jahrhundert im Salon musiziert, ihre Musik hat es aber oft nicht nach draußen geschafft – und wenn, dann nur unter einem männlichen Pseudonym. Nun will man genau in diesen Räumlichkeiten auf das Thema aufmerksam machen. Metaphern findet man auch im nächsten, mit “Neun Musen” überschriebenen Raum: Hier sind Metallfiguren mit weiblichen Silhouetten zu sehen. Sie stellen Typen von Frauen dar – die Femme fatale oder die pazifistische Künstlerin. In den Figuren sind Klangduschen installiert. “Die Klangskulpturen sind eine Reaktion auf jahrhundertelange Fesselung weiblicher Musikerinnen”, so Suchy. Derzeit stehen erst acht Musen, an der neunten wird noch gearbeitet.

Zur Ausstellung gehören neben den zehn Räumen, in denen Besucher die Bedingungen für Komponistinnen vom Barock über die NS-Zeit bis in die Gegenwart erleben können, auch zahlreiche Live-Performances, Diskussionen und Präsentationen. Das Festival Tricky Women, das sich der Arbeit von Frauen an Animationsfilmen widmet, ist in einem Raum über Filmmusik vertreten, von der UNO Organisation Global Women in Music for Human Rights werden ebenfalls Programmpunkte gestaltet und Sängerin Ina Regen ist beispielsweise am 7. Juli live zu erleben.

Obwohl das Thema durchaus politisch besetzt ist, schwächte Organisatorin Maylunas ab: “Es geht um das Genießen, ohne die Kritik voranzustellen.” Erleben, berühren und hören anstelle von politischen Forderungen, könnte man die Intention zusammenfassen. Auf die Frage, ob es Quoten in der Kunst und Musik braucht, antworten beide vage. Suchy räumte allerdings ein, dass offensichtlich die großen österreichischen Institutionen in der Ausstellung fehlen: weibliche Funktionäre, die Philharmoniker, der Musikverein.

Mit September soll die Ausstellung nicht zu Ende sein. Suchy will die Videos, die auf Einladung von Komponistinnen für die Schau eingeschickt worden sind, in einem österreichischen Frauenmusikstadtplan verwerten. Laut den Initiatorinnen wird ein Teil der Schau im österreichischen Kulturforum in Washington zu sehen sein, für 2019 ist die Ausstellung zudem vom Verein Bildrecht nach Bregenz eingeladen.

(APA)