Zehn Tore fielen im Berliner Olympiastadion - © APA (dpa)

Wenige Überraschungen, dafür etliche Erfolgserlebnisse für Österreichs Legionäre, haben die ersten Sonntagsspiele im deutschen Fußball-Cup gebracht. Louis Schaub sorgte beim 9:1 vom 1. FC Köln bei Viertligist Dynamo Berlin im Olympiastadion in der 86. Minute für den Endstand. Kevin Wimmer brachte Hannover beim 6:0 in Karlsruhe in Führung (17.).