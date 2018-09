Schaub traf bei Sieg – Köln vorerst wieder Erster

Schaub steuerte zum 2:0-Sieg ein Tor und eine Vorlage bei - © APA (dpa)

Louis Schaub präsentiert sich weiter in Hochform. Der österreichische Fußball-Teamspieler steuerte zum 2:0-(1:0)-Sieg seines 1. FC Köln beim SV Sandhausen am Freitag ein Tor und eine Vorlage bei. In der 45. Minute traf er per Fallrückzieher traumhaft zur Führung. Das 2:0 von Simon Terodde legte der 23-Jährige auf. Köln übernahm damit mit 13 Zählern vorerst die Tabellenspitze vom Hamburger SV (12).