Schauspieler Ignaz Kirchner 72-jährig gestorben

Kirchner spielte seit 1987 am Burgtheater - © APA

Kammerschauspieler Ignaz Kirchner ist am Mittwochabend im Alter von 72 Jahren gestorben. Er sei seiner langen Krankheit erlegen, hieß es am Donnerstag aus dem Burgtheater, wo man um den großen Schauspieler trauert. Er spielte seit 1987 am Wiener Burgtheater. Seine letzte Rolle war der Gerbermeister Morten Kiil in “Ein Volksfeind” von Henrik Ibsen in der Regie von Jette Steckel.