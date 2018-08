Im Ortsgebiet von Abtenau (Tennengau) wurden bei einem Motorradlenker und einem Pkw-Lenker (beide aus Salzburg) mit 91 und 96 km/h gemessen, erlaubt sind hier 50 km/h.

Geschwindigkeitsübertretungen: Lenker angezeigt

In Adnet fuhren zwei Biker aus Braunau mit 121 und 150 km/h. In diesem Bereich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern erlaubt. Alle Lenker werden an die zuständige Behörde angezeigt, heißt es in einer Aussendung der Polizei am Dienstag.