Schiele-Gemälde könnte 18 Millionen Dollar bringen

Egon Schiele (1890-1918) - © APA (Archiv)

Ein einst unter den Nationalsozialisten zwangsverkauftes Bild des heimischen Malers Egon Schiele (1890-1918) könnte bei einer Auktion in New York bis zu 18 Millionen Dollar (etwa 15,6 Millionen Euro) einbringen. Die expressionistische Stadtansicht “Dämmernde Stadt (Die Kleine Stadt II)” solle am 12. November im Rahmen der Herbstauktionen versteigert werden, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit.