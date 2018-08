Schießerei in Dr.-Hans-Lechner-Park: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bei der Schießerei in Salzburg-Schallmoos wurde ein 35-Jähriger schwer verletzt. - © FMT-Pictures/MW

Bei einer Schießerei in Salzburg-Schallmoos ist ein 35-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch schwer verletzt worden. Am Freitagabend hat die Polizei nun einen 31-jährigen Mann als Tatverdächtigen ausgeforscht und festgenommen. In der Wohnung des Mannes wurde die vermutliche Tatwaffe, ein Trommel-Revolver, gefunden. Die Waffe war mit Zeitungspapier und Klebefolie umwickelt in einem Farbeimer versenkt worden.