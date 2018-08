Das Haschisch hatte einen Straßenverkaufswert von etwa 200 Millionen Euro. - © wildbild

Ein Schiff mit 20 Tonnen Haschisch an Bord ist am Donnerstag in Palermo beschlagnahmt worden. Elf Personen aus Montenegro – der Kapitän und zehn Crewmitglieder – wurden in der sizilianischen Stadt festgenommen, teilte die italienische Polizei mit.