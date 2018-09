Schiffbrüchiger Indonesier wurde von Hai verfolgt

Wochenlang ist der 19-Jährige mit einer schwimmenden Fischerhütte auf dem Ozean getrieben. - © ASSOCIATED PRESS

Auf seiner 49-tägigen Irrfahrt im Pazifik ist ein Fischer aus Indonesien auch von einem Hai verfolgt worden. Der 19-jährige Aldi Novel Adilang berichtete am Mittwoch nach dem glücklichen Ende seines Abenteuers, dass sich eine Zeit lang ein Hai an seine Fersen geheftet habe. Der Raubfisch habe dann aber wieder von ihm abgelassen.