Schlägerei im Volksgarten: 32-Jähriger verletzt

Der 32-jährige Salzburger wollte auf einem Fußweg in der Nähe des Volksgartenbades dem 15-jährigen Mädchen aus Salzburg helfen, welches mit zwei afghanischen Asylwerbern in Streit geraten war. Dabei schlugen der 15-jährige Afghane aus einer Asylunterkunft in Salzburg und sein unbekannter Begleiter, offensichtlich auch ein afghanischer Staatsangehöriger, auf den Salzburger ein, berichtet die Polizei am Sonntag.

Rauferei im Volksgarten: Mann im Gesicht verletzt

Der Mann setzte sich zur Wehr und schlug zurück. Er erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Ob auch die beiden Kontrahenten verletzt wurden, ist nicht bekannt. Sie sind nach dem Vorfall offenbar geflüchtet. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.