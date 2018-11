Schlägerei in der Stadt Salzburg: Man tritt auf am Boden liegenden Kontrahenten

Die Polizei war gleich bei zwei Schlägereien in der Stadt Salzburg gefordert. - © APA/Barbara Gindl/Archiv

Zu einer wilden Prügelei ist es in der Nacht auf Sonntag in der Stadt Salzburg gekommen. Drei Männer im Alter von 27, 40 und 41 Jahren waren aneinander geraten, wie die Polizei berichtet. Bei der körperlichen Auseinandersetzung ging es so weit, dass einer der Kontrahenten bereits am Boden lag, aber weiter mit Fußtritten auf ihn eingetreten wurde.